Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zwei verletzte Personen nach Sturz in U-Bahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am Mittwoch (11.03.2026) gegen 10:25 Uhr im Bereich der U-Bahn-Endhaltestelle in der Schulstraße in Gerlingen. Ein 30-jähriger U-Bahn Lenker fuhr zur planmäßigen Abfahrtszeit mit der U-Bahn an, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt acht Personen aufhielten. Mutmaßlich, weil er eine für ihn geltende rote Lichtzeichenanlage übersehen hatte, wurde automatisch eine technische Vollbremsung der Bahn eingeleitet. Eine 76-jährige sowie ein 77-jähriger Fahrgast, die zur Fahrkartenentwertung an einem Automaten noch in der Bahn standen, kamen durch die Vollbremsung zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 76-Jährige schwere Verletzungen und der 77-Jährige wurde leicht verletzt. Beide kamen durch hinzugerufene Rettungsdienste in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht.

