POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbrüche, Falschfahrer, Falschirmspringer abgestürzt und Flugzeug kollidiert mit Anhänger

Waldbrunn-Mülben: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch in der Birkenstraße in Waldbrunn-Mülben gerufen. Die Eigentümer des Hauses hatten nach ihrer Urlaubsabwesenheit festgestellt, dass sowohl die untere als auch die obere Wohnung aufgebrochen worden waren. Eine Zeugin berichtete von der Wahrnehmung einer verdächtigen Person, die in der Nacht vom 21. auf den 22. August 2025 in der Nähe gesehen wurde, konnte dies jedoch nicht weiter konkretisieren. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06261 809-0 an das Polizeirevier Mosbach wenden.

Mosbach: Falschfahrer auf der B27 verursacht Verkehrsunfall

Auf der B27 in Mosbach kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Seat-Fahrer als Falschfahrer in Richtung Obrigheim unterwegs war und mit einem abgestellten Hydraulikbagger kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach der Identifizierung des Fahrers, wurde dessen Führerschein beschlagnahmt . Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Informationen zum Vorfall haben. Wer Informationen hat, kann sich an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 809-0 wenden.

Osterburken: Fallschirmspringer stürzt auf Flugplatz ab

Am Samstag, gegen 15:20 Uhr, kam es auf einem Flugplatz in Osterburken-Schlierstadt zum Absturz eines Fallschirmspringers. Der 50-jährige Springer befand sich auf einer Schirmfahrt im Endanflug zu seinem Landeplatz, als sein Fallschirm aufgrund von Luftverwirbelungen kollabierte und er aus etwa drei Metern Höhe abstürzte. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und konnte bereits am Folgetag entlassen werden.

Mudau: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Gaimühler Straße in Mudau zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster an einer Garage auf und gelangten so in das Wohnhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Höhe des entwendeten Diebesgutes ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Buchen bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 06281 904-0 mitgeteilt werden können.

Walldürn: Unfall auf dem Flugplatz

Am Freitag gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem Flugplatz in Walldürn. Ein zweisitziges Kleinflugzeug landete und kollidierte anschließend mit dem Anhänger eines abgestellten Transporters. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro am Anhänger und 5.000-10.000 Euro am Flugzeug.

