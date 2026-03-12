Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bankkarte und Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) kam es gegen 17:00 Uhr in Affalterbach zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Hierbei wurde eine 73-jährige Dame durch einen bislang unbekannten Täter bereits in den Morgenstunden angerufen, wobei diese im Verlauf des stundenlangen Gesprächs an einen weiteren Täter durchgestellt wurde, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Beide Täter gaben sich als Angehörige der Polizei und der Staatsanwaltschaft aus und täuschten vor, dass es Informationen über einen geplanten Einbruch bei der 73-Jährigen zuhause gäbe. Da man einen Teil einer Einbrecherbande gefasst habe, müsste man vorsorglich die Wertgegenstände der Dame sichern. Im weiteren Verlauf wurde diese über vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände ausgefragt, worüber sie Angaben machte. Da sie kaum Bargeld zuhause hatte, unternahm sie auf telefonische Anleitung den Versuch, an einem Automaten und am Schalter ihrer Hausbank Geld zu erhalten. Da beide Versuche scheiterten, packte sie schlussendlich ihre Bankkarte sowie Schmuck in eine Tüte und deponierte diese nach Aufforderung vor ihrer Haustüre. Ein Bankmitarbeiter verständigte derweil die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei war die Tüte samt Inhalt bereits verschwunden. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

