Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Spielautomaten in Bar geplündert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (11.03.2026), zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr in eine Gaststätte in der Weinstraße in Besigheim ein. Im Inneren hebelten die Täter zwei Spielautomaten auf und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld, die in den Automaten enthalten waren. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Besigheim die Tel. 07143 40508-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

