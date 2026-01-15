PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nassau - Nachtragsmeldung zum tödlichen Arbeitsunfall in Nassau

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Meldung von heute, 12.12 Uhr

In Ergänzung zur Meldung von 12.12 Uhr teilen wir mit, dass die Sachverhaltsaufnahme am Unglücksort beendet ist und der Einkaufsmarkt wieder geöffnet hat.

Nähere Details zum Unfallgeschehen können derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Montabaur geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 15.01.2026 – 12:12

    POL-PPKO: Nassau - Tödlicher Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt

    Koblenz (ots) - Heute Vormittag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Nassau. Nach derzeitigem Informationstand ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann vor ...

  • 14.01.2026 – 14:37

    POL-PPKO: Brandstiftungen in Koblenz Neuendorf - Täter festgenommen

    Koblenz (ots) - Am Abend des 12.01.2026 kam es im Koblenzer Stadtteil Neuendorf insgesamt zu drei Brandlegungen an Altpapier sowie herausgestellten Papiertonnen. In der Straße "Am Ufer" zündete ein bis dahin unbekannter Täter Altpapier in einer der Papiertonnen an. Das Feuer konnte glücklicherweise durch eine aufmerksame Anwohnerin abgelöscht werden. Vor einem ...

  • 14.01.2026 – 09:53

    POL-PPKO: Sachbeschädigungen in Koblenz-Arzheim - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - In den frühen Morgenstunden am Samstag, 10.01.26, kam es in Koblenz-Arzheim zu zwei Fällen von Sachbeschädigung. In einem Fall rollte ein Pkw in der Straße "Im Kempel" ohne Insassen ein Gefälle hinunter und prallte gegen eine Hauswand. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass unbekannte Täter durch Manipulation am Auto dieses zum Rollen ...

