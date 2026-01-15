Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nassau - Nachtragsmeldung zum tödlichen Arbeitsunfall in Nassau

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Meldung von heute, 12.12 Uhr

In Ergänzung zur Meldung von 12.12 Uhr teilen wir mit, dass die Sachverhaltsaufnahme am Unglücksort beendet ist und der Einkaufsmarkt wieder geöffnet hat.

Nähere Details zum Unfallgeschehen können derzeit aufgrund der noch andauernden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalinspektion Montabaur geführt.

