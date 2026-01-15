Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nassau - Tödlicher Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt

Koblenz (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Nassau.

Nach derzeitigem Informationstand ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann vor Ort.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz dauern an. Der Markt ist für die Dauer der Tatortaufnahme vorübergehend geschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell