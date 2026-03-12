PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) gegen 17:10 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße "Im Vogelsang" in Schönaich eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Porsche. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

