Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 68 Jahre alter Mann am Donnerstag (12.03.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16:40 Uhr in Mötzingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Eine 25 Jahre alte Smart-Lenkerin fuhr den Ochsenweg entlang und bog nach rechts in die Bondorfer Straße ein. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit dem 68-Jährigen, der mit einem Rollator den dortigen Gehweg entlanglief. Anschließend prallte der Smart gegen einen Holzverschlag. Die 25 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.600 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

