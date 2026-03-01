Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer bei Schömberg

Schömberg (Kreis Calw) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28.02.2026) wurde die Feuerwehr Schömberg kurz vor 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 346 zwischen Schömberg und Oberlengenhardt durch die Integrierte Leitstelle des Landkreises Calw alarmiert. "Als wir nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen stellten wir fest, dass ein PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Eine Person befand sich bereits außerhalb des Fahrzeuges und drei weitere Personen waren noch im verunfallten Fahrzeug eingeschlossen bzw. eingeklemmt", so der Kommandant und Einsatzleiter Rainer Zillinger. Aufgrund des Lagebildes wurde auch die Feuerwehr Oberreichenbach zur Unterstützung der Rettungsarbeiten an die Einsatzstelle gerufen. "Eine Person mussten wir aufgrund der schweren Verformung des PKWs mit hydraulischen Rettungsgeräten befreien", ergänzt Zillnger.

Für den Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin kam leider jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Einsatzstelle. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst und einen Rettungshubschrauber in Krankhäuser gebracht.

Aufgrund der schwere des Einsatzes wurde das Team der Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des Landkreises Calw alarmiert und übernahm die Einsatznachsorge der eingesetzten Kräfte. Die Einsatzleitung wurde unterstützt durch den stellv. Kreisbrandmeister Andre Weiss.

Die Feuerwehren aus Schömberg und Oberreichenbach waren mit 58 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswägen, drei Notfalleinsatzfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, sowie der DRK-Ortsverein Schömberg-Bad Liebenzell mit insgesamt 24 Rettungs- und Sanitätskräften an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro. Die Straße war bis gegen acht Uhr aufgrund der Unfallaufnahme voll gesperrt.

