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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Diebstahl aus Lkw

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (11.03.2026), 16:30 Uhr und Donnerstag (12.03.2026), 11:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Lkw, welcher in der Bauernstraße in Ditzingen abgestellt war. Der Wert der Werkzeuge und Maschinen beläuft sich auf etwa 2.900 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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