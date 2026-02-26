Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Polizei warnt und gibt Tipps

Weiterstadt (ots)

Ein 71-jähriger Weiterstädter wurde am Mittwochnachmittag (25.2.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall spielte sich gegen 14.20 Uhr im Klein-Gerauer Weg ab. Der ältere Herr war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau aus einem Auto heraus in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg der Mann aus und fragte den Senioren nach dem Weg. Zum Dank hierfür legten die Kriminellen ihm einen Ring in die Hand sowie eine Kette um den Hals. Hierbei nahmen die unbekannten Täter mutmaßlich eine von dem älteren Herrn getragene Halskette an sich. Kurz darauf sollen sich die circa 50 bis 60 Jahre alten Kriminellen mit dem Fahrzeug vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Der Unbekannte wird als circa 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und untersetzt beschrieben. Bekleidet soll er mit hellem Hemd und brauner Hose gewesen sein. Seine Begleiterin ist circa 1,60 Meter groß, kräftig und hat braune, lange Haare. Sie trug ein helles Oberteil und einen braunen Rock. Das Kennzeichen des Fahrzeugs soll das Städtekürzel von Siegen (SI-) gehabt haben.

Die Kripo in Darmstadt (K42) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei: Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

