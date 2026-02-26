PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Trickdiebe erbeuten Schmuck
Polizei warnt und gibt Tipps

Weiterstadt (ots)

Ein 71-jähriger Weiterstädter wurde am Mittwochnachmittag (25.2.) Opfer eines Trickdiebstahls. Der Vorfall spielte sich gegen 14.20 Uhr im Klein-Gerauer Weg ab. Der ältere Herr war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau aus einem Auto heraus in ein Gespräch verwickelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stieg der Mann aus und fragte den Senioren nach dem Weg. Zum Dank hierfür legten die Kriminellen ihm einen Ring in die Hand sowie eine Kette um den Hals. Hierbei nahmen die unbekannten Täter mutmaßlich eine von dem älteren Herrn getragene Halskette an sich. Kurz darauf sollen sich die circa 50 bis 60 Jahre alten Kriminellen mit dem Fahrzeug vom Ort des Geschehens entfernt haben.

Der Unbekannte wird als circa 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und untersetzt beschrieben. Bekleidet soll er mit hellem Hemd und brauner Hose gewesen sein. Seine Begleiterin ist circa 1,60 Meter groß, kräftig und hat braune, lange Haare. Sie trug ein helles Oberteil und einen braunen Rock. Das Kennzeichen des Fahrzeugs soll das Städtekürzel von Siegen (SI-) gehabt haben.

Die Kripo in Darmstadt (K42) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei: Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 12:11

    POL-DADI: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin gesucht

    Darmstadt (ots) - Am Mittwoch, 25.02., kam es gegen 19 Uhr in der Rüdesheimer Straße, ggü. des TÜV Service-Center, zwischen einer 29 jährigen Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten Autofahrerin zu einem Unfall, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin fuhr von einem Grundstück über den Radweg auf die Straße und übersah die auf ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:47

    POL-DA: Bensheim: Restaurant im Visier von Einbrechern

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Berliner Ring. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:45

    POL-DA: Darmstadt: Frau angegriffen / Polizei sucht nach unbekannter Geschädigten

    Darmstadt (ots) - Nach einer am 24. Januar in der Gustav-Lorenz-Straße verübten körperlichen Attacke auf eine Frau, sucht die Polizei die möglicherweise Geschädigte. Nach aktuellem Erkenntnisstand soll ein 26-jähriger Tatverdächtiger gegen 19.50 Uhr gegen den Rücken und in das Gesicht einer noch unbekannten Frau geschlagen haben. Laut Aussage eines Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren