Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Frau angegriffen

Polizei sucht nach unbekannter Geschädigten

Darmstadt (ots)

Nach einer am 24. Januar in der Gustav-Lorenz-Straße verübten körperlichen Attacke auf eine Frau, sucht die Polizei die möglicherweise Geschädigte. Nach aktuellem Erkenntnisstand soll ein 26-jähriger Tatverdächtiger gegen 19.50 Uhr gegen den Rücken und in das Gesicht einer noch unbekannten Frau geschlagen haben. Laut Aussage eines Zeugen flüchtete die Frau im Anschluss in unbekannte Richtung, weshalb ihre Personalien nicht erhoben werden konnten. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung durch eine Streife des 1. Polizeireviers festgenommen werden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Frau bisher nicht ausfindig gemacht werden. Daher bittet das ermittelnde K35 der Kripo in Darmstadt um Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell