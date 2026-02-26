PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Richen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten EC-Karte und Geld
Polizei warnt

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwoch (25.2.) kam es in Richen zu einem Fall, bei dem falsche Bankmitarbeiter eine EC-Karte erbeuteten und Geld vom Konto einer Seniorin abbuchten.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Betrüger bei der 94-jährigen Seniorin telefonisch gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelten die Betrüger der Dame vor, ihre Bankkarte und den dazugehörigen PIN zu benötigen. Zwischen 12 und 13 Uhr erschienen bislang Unbekannte an ihrer Tür und forderten sie auf, die EC-Karte herauszugeben. In der Folge wurden Abbuchungen in noch unbekannter Höhe von ihrem Konto vorgenommen.

Wer hat etwas Verdächtiges in der Thüringer Straße beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei:

PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Echte Bankmitarbeiter holen nie einzelne EC- oder Kreditkarten an der Wohnanschrift ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

