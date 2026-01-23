Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Internationaler Zolltag am 26. Januar ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement

Bild-Infos

Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Der ZOLL in Deutschland leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Schutz der Gesellschaft. Ob bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs oder im Kampf gegen (organisierte) Kriminalität: Zollbehörden sorgen täglich für Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und Sicherheit in enger Zusammenarbeit mit nationalen wie europäischen Partnerbehörden. Deshalb steht der jährlich am 26. Januar begangene Internationale Zolltag 2026 unter dem Leitthema "ZOLL schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement". Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein für die wichtige Schutzfunktion des Zolls zu stärken und seine Bedeutung für Staat, Wirtschaft und das gesellschaftliche Wohlergehen sichtbar zu machen.

"Der Weltzolltag macht sichtbar, wie unverzichtbar Zollverwaltungen weltweit für sichere Grenzen und einen funktionierenden Handel sind. Auch in Deutschland ist und bleibt der ZOLL ein Garant für Sicherheit, gerechten Wettbewerb und gesicherte Staatseinnahmen - getragen von moderner Technik und sehr gut ausgebildeten Nachwuchskräften", so Dr. Rolfink, der Präsident der Generalzolldirektion.

Auch der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Matthias Heuser, schließt sich dieser Aussage an. Er und seine rund 1.000 Bediensteten nehmen Zölle und Steuern ein, welche dem EU- sowie Bundeshaushalt zufließen, schützen die Sozialsysteme, die Umwelt sowie als Sicherheitsbehörde Bürgerinnen und Bürger in der Region von der Schweizer Grenze bis über den Ortenaukreis.

Die tägliche Wachsamkeit des Zolls und sein konsequentes Engagement sind entscheidend, um wachsenden globalen Bedrohungen wie illegalem Waffen- und Drogenhandel, Finanzkriminalität zu begegnen, sowie unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte aus Drittländern aus dem Verkehr zu ziehen. Dabei geht die Arbeit des Zolls weit über die bloße Kontrolltätigkeit hinaus: Moderne Analysetechniken, internationale Zusammenarbeit und starke Partnerschaften bilden das Rückgrat einer wirksamen Gefahrenabwehr.

Zwei duale Bachelorstudiengänge sowie eine zweijährige Berufsausbildung bieten Berufssuchenden Chancen auf einen sicheren und sehr abwechslungsreichen Arbeitsplatz. Ein ganzjähriges Praktikumsangebot bietet Einblicke in die Tätigkeiten der Zöllnerinnen und Zöllner. Informationen hierzu erteilt die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach (Tel: 07621 941-1210).

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell