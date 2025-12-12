Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll nimmt Fernreisebuspassagier bei der Einreise nach Deutschland fest Mutmaßlich ca. 34 Kilogramm Marihuana geschmuggelt

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses Anfang November, welcher auf der Fahrtroute von Barcelona nach Prag am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn von Zollbeamtinnen und -beamten angehalten wurde, ergaben sich bei zwei Gepäckstücken Hinweise auf darin transportierte verbotene Substanzen. Erst nach einer intensiven Befragung der Passagiere konnte der mutmaßliche Besitzer der beiden Koffer identifiziert werden. Ein 27-jähriger Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Während der Reisebus seine Fahrt mit den übrigen Fahrgästen fortsetzen konnte, stellten die Zöllnerinnen und Zöllner fest, dass die beiden Koffer insgesamt 30 vakuumierte Päckchen enthielten, deren Inhalt auf Marihuana, rund 34 Kilogramm, positiv getestet wurde. Das Zollfahndungsamt Stuttgart übernahm den Tatverdächtigen und die weiteren Ermittlungen. Gegen den Mann wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell