HZA-LÖ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Hauptzollamts Lörrach Zoll und Staatsanwaltschaft führen Ermittlungen gegen Barbershopbetreiber
Offenburg.Karlsruhe.Baden-Baden.Rastatt (ots)
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des Hauptzollamts Lörrach wurden am Vormittag des 5. Dezember 2025 insgesamt 19 Durchsuchungsbeschlüsse für 31 Objekte im Stadtkreis Karlsruhe, Baden-Baden, Rastatt und dem Ortenaukreis umgesetzt.
Die von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragten und vom Amtsgericht Baden-Baden veranlassten Maßnahmen richten sich gegen insgesamt sechs Beschuldigte und wurden von rund 260 Einsatzkräften verschiedener Hauptzollämter sowie dem Zollfahndungsamt Stuttgart durchgesetzt.
Bei den Beschuldigten handelt es sich um Betreiber von Barbershops, welche im Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt stehen.
