Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung vollziehen gemeinsame Maßnahme gegen mehrere Verdächtige im Südwesten

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Finanzamts Freiburg-Land

Im Rahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Aceton des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg sowie des Finanzamts Freiburg-Land wurden am Abend des 13. November 2025 insgesamt 40 Durchsuchungsbeschlüsse, vier Haftbefehle und fünf Vermögensarreste über einen Gesamtbetrag von mehr als einer halben Million Euro im Stadtkreis Baden-Baden, dem Ortenaukreis, den Landkreisen Calw, Böblingen, und Lörrach sowie im Zollernalbkreis, im Enzkreis und im Stadtgebiet Berlin umgesetzt. Die von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragten und vom Amtsgericht Baden-Baden veranlassten Maßnahmen richten sich gegen insgesamt elf Verdächtige und wurden von rund 600 Einsatzkräften des Zolls, der Bundespolizei, des Finanzamts und weiteren Partnerbehörden durchgesetzt.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer der Gastronomie sowie der Kosmetikbranche, welche im Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländerinnen und Ausländern, der Ausbeutung von Arbeitskräften, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der banden- und gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung stehen.

Vier Beschuldigte werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell