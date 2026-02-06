LPI-J: Reifen in Jena-Löbstedt zerstochen
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, jeweils einen Reifen von zwei Autos in Jena-Löbstedt zerstochen. Die Täter stachen mehrfach in die Reifen, wodurch diese unbrauchbar gemacht wurden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro. Hinweise auf etwaige Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
