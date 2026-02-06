LPI-J: Reifen in Jena-Löbstedt zerstochen

Apolda (ots) - Auf frischer Tat wurde gestern ein 26-jähriger Dieb ertappt. Er wurde vom Personal eines Supermarktes in der Utenbacher Straße in Apolda dabei beobachtet, wie er mehrere Milchgetränke in seinen Rucksack steckte. Den Kassenbereich passierte der junge Mann dann allerdings, ohne das Beutegut in seinem Rucksack zu bezahlen. Die Polizei wurde informiert und eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

