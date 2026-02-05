LPI-J: Messer beschlagnahmt
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmte die Apoldaer Polizei gestern ein Einhandmesser (einhändig feststellbare Klinge). Der 36-jährige Besitzer trug das Messer im vorderen, geöffneten Fach seines Rucksacks bei sich. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell