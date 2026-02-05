LPI-J: Kollision nach Reifen-Platzer
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Eine 57-Jährige Auto-Fahrerin fuhr am Mittwochabend die Bundesstraße 85 von Troitstedt in Richtung Nohra. Auf Höhe einer Ampelanlage platzte der Fahrerin ein Reifen und sie musste das Fahrzeug stoppen. Ein dahinter befindlicher 53-Jähriger, wollte nun mit seinem Gespann überholen, dabei schätzte er mutmaßlich den Abstand falsch ein und touchierte das Fahrzeug der Frau. Es kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.
