Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall auf der B7

Weimar (ots)

Ein 52-Jähriger Busfahrer fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entlang der Bundesstraße sieben im Norden von Weimar. Doch auf einmal konnte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Bus geriet in Brand und der Fahrer informierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte das Fahrzeug ablöschen. Der Motorraum hatte nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Da der Bus ohne Fahrgäste unterwegs war, wurden keine weiteren Personen gefährdet. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der genaue Schadenswert konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

