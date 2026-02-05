PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall auf der B7

Weimar (ots)

Ein 52-Jähriger Busfahrer fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entlang der Bundesstraße sieben im Norden von Weimar. Doch auf einmal konnte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Bus geriet in Brand und der Fahrer informierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte das Fahrzeug ablöschen. Der Motorraum hatte nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Da der Bus ohne Fahrgäste unterwegs war, wurden keine weiteren Personen gefährdet. Der Busfahrer blieb unverletzt. Der genaue Schadenswert konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Betrügerischer Anruf

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Eine 84-Jährige aus Kahla erhielt am Mittwochvormittag einen dubiosen Anruf. Angeblich wären auf einer Verkaufsplattform zwei Laptops von ihr gekauft worden. Der Anrufer versuchte nun das Vertrauen der Dame zu gewinnen. Da diese jedoch noch nie diese Plattform nutzte, reagierte sie einzig richtig und beendete das Gespräch. Ziel des mutmaßlichen Betrügers war es, sensible Daten zu erlangen. Informierte Polizeibeamte leiteten ein ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Fahrten unter Einfluss von Drogen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg/Hermsdorf: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am Mittwochmorgen gleich zwei Fahrer unter Einfluss von Cannabis festgestellt. Zunächst wurde ein 38-Jähriger in Hermsdorf kontrolliert. Nur knapp eine Stunde später kontrollierten die Beamten noch einen 35-Jährigen in Eisenberg. Bei beiden Fahrern war ein Vortest auf Cannabis positiv. Die Personen wurden jeweils ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Junger Hirsch in Zaun verheddert

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - In der Nähe von Bürgel meldeten Anwohner am Mittwochvormittag einen Hirsch, welcher sich in einem Weidezaun verheddert hatte. Da zunächst der zuständige Jagdpächter nicht erreicht werden konnte, überprüfte der örtliche Kontaktbereichsbeamte die Meldung. Er konnte das Tier entdecken. Doch eine Gefahrloste Befreiung des Tieres war zunächst nicht möglich. Zwei nun dazugekommene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren