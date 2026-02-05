Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit eskaliert

Weimar (ots)

Ein 53-Jähriger meldete am frühen Mittwochabend eine eskalierende Streitigkeit in Weimar-Schöndorf. So soll der Streit in eine Schlägerei ausgeartet sein. Polizeibeamte begaben sich zu der Wohnung. Dort haben sie einen 34-Jährigen mit einer leichten Gesichtsverletzung festgestellt. Nach ersten Informationen wollte der 34-Jährige, dass ein Arbeitskollege seine Wohnung verlässt. Da dieser jedoch nicht gehen wollte, gerieten die beiden in Streit. Dieser eskalierte folglich und der Wohnungsinhaber wurde geschlagen. Der Täter entfernte sich in der Folge. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

