PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit eskaliert

Weimar (ots)

Ein 53-Jähriger meldete am frühen Mittwochabend eine eskalierende Streitigkeit in Weimar-Schöndorf. So soll der Streit in eine Schlägerei ausgeartet sein. Polizeibeamte begaben sich zu der Wohnung. Dort haben sie einen 34-Jährigen mit einer leichten Gesichtsverletzung festgestellt. Nach ersten Informationen wollte der 34-Jährige, dass ein Arbeitskollege seine Wohnung verlässt. Da dieser jedoch nicht gehen wollte, gerieten die beiden in Streit. Dieser eskalierte folglich und der Wohnungsinhaber wurde geschlagen. Der Täter entfernte sich in der Folge. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Brandfall auf der B7

    Weimar (ots) - Ein 52-Jähriger Busfahrer fuhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entlang der Bundesstraße sieben im Norden von Weimar. Doch auf einmal konnte er seine Fahrt nicht fortsetzen. Der Bus geriet in Brand und der Fahrer informierte sofort die Feuerwehr. Diese konnte das Fahrzeug ablöschen. Der Motorraum hatte nach einem technischen Defekt Feuer gefangen. Da der Bus ohne Fahrgäste unterwegs war, wurden keine weiteren Personen gefährdet. Der Busfahrer ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Betrügerischer Anruf

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Eine 84-Jährige aus Kahla erhielt am Mittwochvormittag einen dubiosen Anruf. Angeblich wären auf einer Verkaufsplattform zwei Laptops von ihr gekauft worden. Der Anrufer versuchte nun das Vertrauen der Dame zu gewinnen. Da diese jedoch noch nie diese Plattform nutzte, reagierte sie einzig richtig und beendete das Gespräch. Ziel des mutmaßlichen Betrügers war es, sensible Daten zu erlangen. Informierte Polizeibeamte leiteten ein ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 07:40

    LPI-J: Fahrten unter Einfluss von Drogen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg/Hermsdorf: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland haben am Mittwochmorgen gleich zwei Fahrer unter Einfluss von Cannabis festgestellt. Zunächst wurde ein 38-Jähriger in Hermsdorf kontrolliert. Nur knapp eine Stunde später kontrollierten die Beamten noch einen 35-Jährigen in Eisenberg. Bei beiden Fahrern war ein Vortest auf Cannabis positiv. Die Personen wurden jeweils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren