POL-DA: Bensheim: Restaurant im Visier von Einbrechern
Bensheim (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Berliner Ring. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.
Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell