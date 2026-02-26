Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Restaurant im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Berliner Ring. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.

