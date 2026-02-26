PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Restaurant im Visier von Einbrechern

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant im Berliner Ring. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:45

    POL-DA: Darmstadt: Frau angegriffen / Polizei sucht nach unbekannter Geschädigten

    Darmstadt (ots) - Nach einer am 24. Januar in der Gustav-Lorenz-Straße verübten körperlichen Attacke auf eine Frau, sucht die Polizei die möglicherweise Geschädigte. Nach aktuellem Erkenntnisstand soll ein 26-jähriger Tatverdächtiger gegen 19.50 Uhr gegen den Rücken und in das Gesicht einer noch unbekannten Frau geschlagen haben. Laut Aussage eines Zeugen ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:36

    POL-DA: Richen: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten EC-Karte und Geld / Polizei warnt

    Groß-Umstadt (ots) - Am Mittwoch (25.2.) kam es in Richen zu einem Fall, bei dem falsche Bankmitarbeiter eine EC-Karte erbeuteten und Geld vom Konto einer Seniorin abbuchten. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich die Betrüger bei der 94-jährigen Seniorin telefonisch gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelten die Betrüger der Dame vor, ihre Bankkarte und den ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:24

    POL-DA: Seeheim: Einfamilienhaus im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

    Seeheim-Jugenheim (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (20.2.), 15 Uhr, und Dienstagabend (24.2.), 19 Uhr, nahmen bislang unbekannte Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Tannenstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten gewaltsam über eine Tür in das Haus einzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelang flüchteten sie anschließend in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren