POL-DADI: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin gesucht

Am Mittwoch, 25.02., kam es gegen 19 Uhr in der Rüdesheimer Straße, ggü. des TÜV Service-Center, zwischen einer 29 jährigen Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten Autofahrerin zu einem Unfall, durch den die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Autofahrerin fuhr von einem Grundstück über den Radweg auf die Straße und übersah die auf dem Radweg fahrende Radfahrerin, die durch starkes Abbremsen zu Fall kam.

Die Autofahrerin fuhr anschließend weiter ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Hinweise zu dem bisher unbekannten Pkw nimmt das 2. Polizeirevier unter der Tel.Nr.: 06151-96941210 entgegen

