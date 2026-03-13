Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (12.03.2026) zwischen 19:20 Uhr und 21:05 Uhr in ein Wohnhaus im Bruhweg in Gerlingen ein. Die Unbekannten hebelten die Terassentür auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier durchwühlten sie die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld mit einem Wert von etwa 2.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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