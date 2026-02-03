PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Antik- und Trödelgeschäft - Zeugen gesucht

Obernkirchen (ots)

(Gav) In der Nacht von Montag, 02.02.2026, auf Dienstag, 03.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Antik- und Trödelgeschäft in der Langen Straße in Obernkirchen.

Bislang unbekannte Täter drangen über ein Oberlicht in das Geschäft ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Obernkirchen unter der Telefonnummer 05724 / 958860 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

