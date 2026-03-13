Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag (13.03.2026) zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heilbergstraße in Jettingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

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