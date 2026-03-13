Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ehningen: medizinischer Notfall löst Verkehrsunfall aus

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge eines akuten medizinischen Notfalls verlor ein 78-Jähriger das Bewusstsein, als er am Donnerstag (12.03.2026) gegen 19:50 Uhr im Begriff war, in der Schwarzwaldstraße in Ehningen mit seinem VW Golf auszuparken. In der Folge beschleunigte der Pkw unkontrolliert, fuhr rückwärts durch ein Gartengrundstück und prallte gegen ein Mehrfamilienhaus, wo er zum Stillstand kam. Ersthelfer sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten den 78-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch am Abend verstarb. Dritte Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Am Fahrzeug sowie an der Fassade des Mehrfamilienhauses entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

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