LPI-J: Informationstafel überklebt
Jena (ots)
Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in der Jenaer Innenstadt, mehrere Aufkleber auf einer Informationstafel einer Partei festgestellt. Die angebrachten Botschaften enthielten politische Botschaften und vermittelten eine ablehnende Haltung gegenüber bestimmten Parteien. Die Aufkleber wurden in der Folge entfernt. Die Polizei Jena hat Ermittlungen eingeleitet.
