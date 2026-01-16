PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Informationstafel überklebt

Jena (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend in der Jenaer Innenstadt, mehrere Aufkleber auf einer Informationstafel einer Partei festgestellt. Die angebrachten Botschaften enthielten politische Botschaften und vermittelten eine ablehnende Haltung gegenüber bestimmten Parteien. Die Aufkleber wurden in der Folge entfernt. Die Polizei Jena hat Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

