Bundespolizeidirektion München: Jugendliche bewerfen Zug mit Steinen - Zeugen gesucht

Salz (ots)

Am Montagmittag (03. März) gegen 13:20 Uhr wurde der Regionalexpress 3759 auf der Fahrt von Bad Neustadt (Saale) in Richtung Münnerstadt in Salz von einer Brücke aus mit einem Stein beworfen. Glücklicherweise wurde durch den Steinwurf niemand verletzt. Die Frontscheibe des Zuges ist gesprungen und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7.000 EUR. Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und alarmierte die Bundespolizei. Zeugen haben zur Tatzeit zwei Jugendliche auf der Brücke in der Frauenbergstraße in Salz beobachtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden jedoch keine verdächtigen Personen mehr festgestellt. Die Bahnstrecke blieb während der Einsatzmaßnahmen für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen unter Tel.: 0931/322590 geben können.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren im Bahnverkehr. Bahnanlagen und insbesondere Gleise sind keine Spielplätze - sie sind lebensgefährlich. Weitere Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten an Bahnlagen finden Sie unter: www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen

