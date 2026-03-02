Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Reanimation am Hauptbahnhof Nürnberg: Schnelles Eingreifen der Bundespolizei verhindert Schlimmeres
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Beamten der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (28. Februar) einen 32-jährigen Deutschen reanimiert. Der Mann ist zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Süd gebracht worden.
Am frühen Samstagmorgen ist es im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs zu einem medizinischen Notfall gekommen. Ein Mann brach plötzlich in der Mittelhalle zusammen und war zeitweise nicht mehr ansprechbar. Der Mann wurde von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg sofort erstversorgt. Der Mann krampfte und klagte über Probleme seines Herzschrittmachers. Als unvermittelt die Vitalfunktionen des 32-Jährigen aussetzten, begannen die Bundespolizisten mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.
Kurz darauf trafen Rettungskräfte ein und setzten die Reanimation fort. Der Mann wurde noch am Bahnhof medizinisch versorgt. Anschließend brachten ihn die Rettungskräfte in das Klinikum Süd.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell