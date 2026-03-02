Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizeiinspektion Selb verhindert Einfuhr verbotener Waffen und Gegenstände am ehemaligen Grenzübergang Schirnding

Selb (ots)

Selb/Schirnding, 02.02.2026

Am gestrigen Sonntag (01.03.2026) gegen 16 Uhr kontrollierten Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen gegen 16 Uhr am Grenzübergang Schirnding ein Fahrzeug mit Augsburger Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich der Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 17 bis 22 Jahren. Auf Nachfrage gaben alle an, keine erlaubnispflichtigen oder verbotenen Gegenstände mitzuführen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden jedoch ein goldener Schlagring sowie zwei Softairwaffen gefunden, die dem Fahrer zugeordnet wurden.

Wenige Stunden später fuhr ein 36-Jähriger Tscheche in die Kontrollstelle. Bei ihm im Fahrzeug wurde ein Elektroimpulsgerät gefunden. Eine Erlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Softairwaffen, das Elektroimpulsgerät und der Schlagring wurden sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell