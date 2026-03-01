Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Verspäteter Sonderzug
Fans beschmieren Wände und Schaukästen
München (ots)
Nach der Abreise eines Sonderzuges anlässlich eines Bundesligaspiels am 28. Februar stellte die Bundespolizei in der Unterführung des Bahnhofs München-Pasing mehrere Graffiti-Sachbeschädigungen fest. Anlässlich des Bundesligaspiels Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München reisten rund 250 Fans des FC Bayern München in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Sonderzug von München-Pasing nach Dortmund. Aufgrund einer verspäteten Bereitstellung des Zuges hielten sich die Fans ab ca. 03:30 Uhr für etwa eine Stunde in der Unterführung des Bahnhofs auf.
Nach Abfahrt des Sonderzuges stellten Streifen der Bundespolizeiinspektion München diverse Graffiti-Tags und Aufkleber an Wänden sowie an Schaukästen in der Bahnsteigunterführung fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt.
Aufgrund des hohen Personenaufkommens wurden die Sachbeschädigungen erst nach Abreise der Fans festgestellt. Die Bundespolizei wertet derzeit die Aufzeichnungen der örtlichen Videoüberwachung aus. Weitere Vorfälle wurden bislang nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Sina Dietsch
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515550-1103
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell