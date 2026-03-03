Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Tragischer Unfall in Kirschfurt - Ältere Dame hat riesigen Schutzengel dabei
Kirschfurt (ots)
Am Montagabend (3. März) gegen 17:25 Uhr kam es nahe Kirschfurt zu einem tragischen Unfall. Eine 83-jährige Dame überquerte auf ihrem Spaziergang auf freier Strecke die Gleise und wurde dabei von einem herannahenden Zug erfasst. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 83-Jährige Dame muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.
In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren im Bahnverkehr. Betreten oder überqueren sie niemals die Gleisanlage - egal ob im Bahnhof oder auf freier Strecke. Nutzen Sie Unterführungen und ausgeschilderte Übergänge. Lassen sie sich nicht von Ungeduld oder vermeintlichen Abkürzungen zu einer riskanten Aktion verleiten. Dies ist lebensgefährlich. Weitere Informationen und Tipps zum richtigen Verhalten an Bahnlagen finden Sie unter: www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen
Rückfragen bitte an:
Nora Zeidler
Bundespolizeiinspektion Würzburg
Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg
Tel.: 0931 32259-1061
E-Mail: bpoli.wuerzburg.presse@polizei.bund.de
