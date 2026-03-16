Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (14.03.2026) gegen 14.40 Uhr auf der Landesstraße 1100 (Bottwartalstraße) bei Marbach am Neckar ereignete.

Eine 75 Jahre alte VW-Polo-Lenkerin fuhr von Marbach am Neckar kommend in Richtung Murr, während ein 70-jähriger VW-Touran-Lenker von der Landesstraße 1138 (Benninger Straße) nach links in Richtung Murr abbog. Mutmaßlich da eine der beiden Ampeln zu diesem Zeitpunkt Rot zeigte, kollidierten die beiden VW im Einmündungsbereich. Während die Insassen unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Zeugen, die insbesondere zu den Ampelphasen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

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