Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Unfallflucht in der Bismarckstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (13.03.2026) zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr einen in der Bismarckstraße in Weil im Schönbuch geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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