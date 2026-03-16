Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Renitenter Mann leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 33-jährigen Mann bekamen es am Freitag (13.03.2026) gegen 17:00 Uhr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf dem Feldweg "Schnöde" nahe der Altdorfer Mühle westlich von Altdorf zu tun. Zunächst meldete ein Zeuge der Polizei, dass ein aggressiver Mann mehrere Passanten beleidigen und bedrohen würde. Hierauf beleidigte der 33-Jährige insbesondere den Anrufer und dessen Bruder und bedrohte die beiden wohl auch mit einem Messer. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten daraufhin den 33-Jährigen auf dem Feldweg antreffen. Dieser reagierte nicht auf die Ansprache der eingesetzten Polizeikräfte. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray nicht wirkte, sollte er in der Folge zu Boden gebracht werden. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand, konnte aber letztendlich unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Der 33-Jährige wurde anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die eingesetzten Polizeikräfte sowie der der Tatverdächtige blieben unverletzt. Den 33-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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