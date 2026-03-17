Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht - zwei verletzte 14-Jährige zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (16.03.2026) kurz nach 20.00 Uhr im Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße und Dorfweg in Murr ereignete. Zwei 14 Jahre alte Jungen waren verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter im Dorfweg von der Hindenburgstraße kommend unterwegs. Als sie die Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße erreichten, übersah der 14-jährige E-Scooter-Lenker vermutlich einen von rechts kommenden bislang unbekannten PKW-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. In der Folge stießen die beiden Jugendlichen mit dem PKW zusammen und stürzten. Während ein Junge schwere Verletzungen erlitt, wurde der zweite 14-Jährige leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der Unbekannte, der einen mittelgroßen blauen PKW gefahren haben soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

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