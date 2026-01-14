PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vermeintliche Bedrohungslage auf dem Bahnhofsvorplatz von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, dem 14.01.2026 gegen 13:16 Uhr meldet ein Passant telefonisch der PI Bad Kreuznach eine männliche Person auf dem Europaplatz in 55543 Bad Kreuznach, welche mit einem Messer hantieren würde. Die Beamten können die Person vor Ort antreffen. Aus Eigensicherungsgründen wird hierbei von zwei Beamten die dienstliche Schusswaffe aufgenommen. Die männliche Person begibt sich zum Zwecke der Personendurchsuchung auf den Boden. Hierbei können die Beamten weder ein Messer noch eine Waffe auffinden. Die Person führt lediglich ein Mobiltelefon mit, welches durch den Mitteiler offensichtlich mit einem Messer verwechselt wurde. Nach Rücksprache mit dem Melder konnten keine Hinweise auf einen strafrechtlichen Sachverhalt erlangt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach

