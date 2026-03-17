Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: Vollbrand eines Gartenschuppens - hoher Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am frühen Dienstag (17.03.2026) in die Kleiningersheimer Straße in Hessigheim aus, nachdem Anwohner dort gegen 02.45 Uhr einen brennenden Schuppen gemeldet hatten.

Aus noch ungeklärter Ursache war zunächst ein Holzschuppen auf einem an Wohnhäuser angrenzenden Gartengrundstück in Brand geraten. Die Flammen griffen schließlich auf einen weiteren Schuppen über. Beide Gartenhütten brannten vollständig nieder. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurden auch Fensterscheiben und Rollläden eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen.

Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt 50.000 bis 80.000 Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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