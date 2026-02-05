PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl - Wer kennt die gesuchte Person?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Ladendiebstahl mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann entwendete am Donnerstag, 20. November 2025, zwei Mobiltelefone aus einem Geschäft auf der Hochstraße in Buer. Gegen 16.45 Uhr riss er an zwei mit Schlössern gesicherten Handys. Ihm gelang es, die Schlösser zu zerstören und sich mit den Mobiltelefonen in unbekannte Richtung zu entfernen.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Bilder des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/194081

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

