Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Sexualdelikt auf dem Flugfeld

Ludwigsburg (ots)

Seit Donnerstagabend (12.03.2026) ermitteln die Staatanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen eines Sexualdeliktes gegen zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendlichen. Sie sollen am späteren Abend auf dem Flugfeld in Böblingen an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen sein. Gemäß den bisherigen Ermittlungen sei das 17-jährige Opfer mit Freunden auf dem Flugfeld gewesen und habe im Verlauf des Abends eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen. Die beiden Tatverdächtigen sollen die 17-Jährige wahrgenommen und in die Toilettenanlage geschoben haben. In der Toilette soll sich nach derzeitigem Ermittlungsergebnis zumindest einer der beiden Jugendlichen sexuell an der 17-Jährigen vergangen haben. Das Tatgeschehen soll durch das Eingreifen Dritter beendet worden sein. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die 14 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem hinsichtlich der beiden Tatverdächtigen die Voraussetzungen für die Anordnung von Untersuchungshaft nicht vorlagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

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