Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall

Eschede (ots)

In den frühen Abendstunden des 28.09.2025 kam es auf der Kreisstraße 35 nahe Eschede zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte ca. 200 m vor dem Ortseingang Endeholz mit einer in gleicher Richtung fahrenden 27-jährigen Inline-Skaterin. Die Inline-Skaterin wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw schwerstverletzt und mittels Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht, wo sie schließlich ihren Verletzungen erlag. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort seelsorgerisch betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-222
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

