Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Notorischer Dieb in Haft

Celle (ots)

Auf Antrag der Celler Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Dem Verdächtigen wurde das gute Gedächtnis eines Detektivs eines Celler Geschäfts zum Verhängnis. Dieser erkannte den Mann als die Person wieder, die zuvor an mehreren Tagen Parfum in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages entwendet hat. Für die Ermittlungen zur Verfügung gestellte Videoaufnahmen waren eindeutig und bestätigten den Tatverdacht. Die Celler Polizei stellte zudem fest, dass der Verdächtige bereits vielfach und in mehreren Bundesländern wegen gleichgelagerter Eigentumsdelikte aufgefallen ist und sich dafür auch schon in Haft befunden hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell