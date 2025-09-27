PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versammlung des Bündnisses gegen Rechtsextremismus in Eschede verlief friedlich

Celle/ Eschede (ots)

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eschede hat am heutigen Samstag, den 27.09.2025, eine Versammlung unter dem Motto "Nie wieder braun" durchgeführt.

Die Versammlung, die auch einen Aufzug in Richtung des Heimathofes beinhaltete, fand in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr in Eschede statt. Insgesamt nahmen 37 Personen an der Versammlung teil. Die Abschlusskundgebung wurde am Bahnhof Eschede durchgeführt.

Der Ablauf der Versammlung gestaltete sich friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kathrin Hilgert
Telefon: 05141-277104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren