Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versammlung des Bündnisses gegen Rechtsextremismus in Eschede verlief friedlich

Celle/ Eschede (ots)

Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eschede hat am heutigen Samstag, den 27.09.2025, eine Versammlung unter dem Motto "Nie wieder braun" durchgeführt.

Die Versammlung, die auch einen Aufzug in Richtung des Heimathofes beinhaltete, fand in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:15 Uhr in Eschede statt. Insgesamt nahmen 37 Personen an der Versammlung teil. Die Abschlusskundgebung wurde am Bahnhof Eschede durchgeführt.

Der Ablauf der Versammlung gestaltete sich friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell