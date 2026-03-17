Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfallflucht mit 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag (16.03.2026) gegen 07:30 Uhr in eine Unfallflucht verwickelt war. Ein 18-jähriger Mini-Lenker befuhr die Böblinger Straße von Schönaich kommend in Fahrtrichtung Böblingen. Als der Unbekannte aus Richtung eines Hotels parallel der Böblinger Straße auf die Böblinger Straße abbog, touchierte er den Mini und fuhr in Fahrtrichtung Böblingen davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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