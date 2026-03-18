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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: 66-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand - größerer Polizeieinsatz endet mit widerstandsloser Festnahme

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmittag kam es im nord-westlichen Bereich von Malmsheim zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein 66 Jahre alter Mann eine Pflegekraft eines ambulanten Pflegedienstes bedroht hatte. Die Frau befand sich gegen 11.45 Uhr im Haus des Mannes, da eine Behandlung in einem Krankenhaus anstand. Mutmaßlich geriet der Mann aufgrund dieses Umstandes in eine psychische Ausnahmesituation, worauf er die 37-Jährige beleidigte und auch mit einer Schusswaffe bedrohte. Die Frau verließ das Haus umgehend und alarmierte die Polizei. Eine Vielzahl von Einsatzkräften umstellte das Wohnhaus des 66-Jährigen, der alleine lebt. Spezialkräfte, darunter unter anderem besonders in Gesprächsführung ausgebildete Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und ein Spezialeinsatzkommando, wurden hinzugezogen. Letztlich gelang es den Kontakt zu dem Tatverdächtigen aufzunehmen und er konnte durch ein Gespräch dazu bewegt werden, sich zu stellen. Im Anschluss wurde er durch Beamte des Spezialeinsatzkommenados widerstandslos vorläufig festgenommen. Das Mann selbst und das Haus wurden durchsucht. Es konnten zwei Schreckschusswaffen und eine Armbrust aufgefunden werden. Diese wurden beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann in sein Wohnhaus zurückkehren. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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