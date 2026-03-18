Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 17-Jähriger flüchtet mit erstaunlich schnellem Fahrrad vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg war am Dienstagabend (17.03.2026) gegen 22:00 Uhr auf der Osterholzallee in Ludwigsburg unterwegs, als ihnen ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg auffiel, welcher mit auffällig hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Asperg fuhr. Da an dem Fahrrad kein Kennzeichen angebracht war, sollte der Radfahrer kontrolliert werden. Doch er ignorierte die Anhaltesignale der Streife, beschleunigte sein Fahrrad auf mutmaßlich über 50km/h und ergriff die Flucht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Radfahrer kurze Zeit später auf der Theurerstraße durch eine weitere Streife gesichtet werden. Er ignorierte erneut die Anhaltesignale der Polizeikräfte und versuchte ein weiteres Mal zu flüchten. Währenddessen wurden Passanten auf die Verfolgungsfahrt aufmerksam und stellten sich dem Radfahrer in den Weg, weshalb dieser bremsen musste. Da er den Aufforderungen der Polizisten nicht nachkam, musste der 17-jährige Radfahrer zu Boden gebracht werden und es wurden ihm Handschließend angelegt. Daraufhin wurde der vorläufig Festgenommene zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Die erste Überprüfung des Fahrrads ergab, dass das Mountainbike mit einem Elektromotor ausgestattet wurde. Eine für ein Fahrrad typisches Kettengetriebe ist nicht vorhanden. Der 17-Jährige muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

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