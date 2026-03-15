Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei hält Mann mit Messer auf

Attendorn (ots)

Am 15. März gegen 14.10 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger Mann gemeldet, welcher randalierte und ein Messer bei sich trug. Polizeibeamte trafen den 31-jährigen Mann in der Dortmunder Straße im Beisein einer Frau an. Als die Ordnungshüter sich näherten, bedrohte der Mann die Polizisten mit einem Messer und lief auf die Beamten zu. Diese gaben daraufhin zwei Warnschüsse ab. Den Polizisten gelang es schließlich die Frau aus der Reichweite des Mannes zu bringen und ihn durch Pfefferspray zum Wegwerfen des Messers zu bewegen. Anschließend konnten sie ihn überwältigen. Im Zuge der Festnahme wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und außerdem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde daher zunächst einem Krankenhaus und anschließend einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen kamen Dritte bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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