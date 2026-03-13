Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Crashkurs in Olpe 2026

Kreis Olpe (ots)

Keine leichte Kost: Die Kreispolizeibehörde Olpe informierte in ihrem Crashkurs erneut hunderte junge Menschen zum Thema sicheres Autofahren. Am 11. März fand die Veranstaltung in der Stadthalle in Olpe statt. Zuvor waren Schülerinnen und Schüler diverser Schulen bei der Reihe in Lennestadt sowie in Attendorn dabei. Jeder Unfall ist einer zu viel. Bei der Veranstaltung "Crash Kurs NRW" folgen Schülerinnen und Schüler Schilderungen selbsterlebter Geschehnisse und ihren Folgen von Polizei, Feuerwehr, Notärzten, Seelsorgern und Betroffenen. Ersthelfende, die in diesen Fällen vor Ort sind haben oft schwere Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört unter anderem, wen sie zuerst retten oder wer möglicherweise die größte Überlebenschance hat.

Erstmals wurde in diesem Jahr die Veranstaltung von zwei neuen Moderatoren seitens der Kreispolizeibehörde Olpe begleitet und neu aufgelegt. Meike Neuhaus und Julian Willmes haben der Veranstaltung mit neuem Material und in einem interaktiveren Format zum Teil umgestaltet. Sie standen nun in Olpe zum zweiten Mal als Team auf der Bühne. "Es ist eine Herausforderung das Format nicht zu hart, aber auch nicht zu wenig ernst für die Jugendlichen zu veranstalten", weiß Neuhaus. "Vor allem fragt man sich, wie man sie mit dem Thema abholen kann", machte sich auch Willmes zuvor Gedanken. Die Sorge erwies sich für den Polizeihauptkommissar allerdings als unbegründet: "Als sich bei unserem Fallbeispiel alle Köpfe gleichzeitig mitdrehten, wusste ich: Alle sind dabei. Sie wollen das hören, was wir ihnen erzählen", resümiert er. In ihren Beiträgen machten die Protagonisten deutlich, wie lebenswichtig es ist, richtige Entscheidungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr zu treffen. Dazu gehört: Auf Alkohol oder Rauschmittel verzichten. Als Beifahrer klar äußern, wenn man sich unsicher fühlt und gegebenenfalls auch auszusteigen. Konzentriertes Fahren ohne Ablenkung und in angemessener Geschwindigkeit sind für eine sichere Fahrweise essenziell. Die Wirkung eines Sicherheitsgurtes sollte man im Falle eines Unfalls ebenfalls nicht unterschätzen.

Um das zu vermitteln setzt die Polizei schon bei jungen Verkehrsteilnehmenden an, um entsprechend zu sensibilisieren und Hauptunfallursachen zu bekämpfen. "Wenn wir nur einen kleinen Teil unserer Zuschauer heute erreicht haben, haben wir etwas gewonnen", ist sich Meike Neuhaus sicher.

Crashkurs - Das Format

"Crash Kurs NRW - Realität erleben. Echt und Hart" - das ist das Motto des Veranstaltungsformates, mit dem seit 2011 jedes Jahr mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen anspricht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell