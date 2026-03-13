PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Crashkurs in Olpe 2026

Kreis Olpe (ots)

Keine leichte Kost: Die Kreispolizeibehörde Olpe informierte in ihrem Crashkurs erneut hunderte junge Menschen zum Thema sicheres Autofahren. Am 11. März fand die Veranstaltung in der Stadthalle in Olpe statt. Zuvor waren Schülerinnen und Schüler diverser Schulen bei der Reihe in Lennestadt sowie in Attendorn dabei. Jeder Unfall ist einer zu viel. Bei der Veranstaltung "Crash Kurs NRW" folgen Schülerinnen und Schüler Schilderungen selbsterlebter Geschehnisse und ihren Folgen von Polizei, Feuerwehr, Notärzten, Seelsorgern und Betroffenen. Ersthelfende, die in diesen Fällen vor Ort sind haben oft schwere Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört unter anderem, wen sie zuerst retten oder wer möglicherweise die größte Überlebenschance hat.

Erstmals wurde in diesem Jahr die Veranstaltung von zwei neuen Moderatoren seitens der Kreispolizeibehörde Olpe begleitet und neu aufgelegt. Meike Neuhaus und Julian Willmes haben der Veranstaltung mit neuem Material und in einem interaktiveren Format zum Teil umgestaltet. Sie standen nun in Olpe zum zweiten Mal als Team auf der Bühne. "Es ist eine Herausforderung das Format nicht zu hart, aber auch nicht zu wenig ernst für die Jugendlichen zu veranstalten", weiß Neuhaus. "Vor allem fragt man sich, wie man sie mit dem Thema abholen kann", machte sich auch Willmes zuvor Gedanken. Die Sorge erwies sich für den Polizeihauptkommissar allerdings als unbegründet: "Als sich bei unserem Fallbeispiel alle Köpfe gleichzeitig mitdrehten, wusste ich: Alle sind dabei. Sie wollen das hören, was wir ihnen erzählen", resümiert er. In ihren Beiträgen machten die Protagonisten deutlich, wie lebenswichtig es ist, richtige Entscheidungen bei der Teilnahme im Straßenverkehr zu treffen. Dazu gehört: Auf Alkohol oder Rauschmittel verzichten. Als Beifahrer klar äußern, wenn man sich unsicher fühlt und gegebenenfalls auch auszusteigen. Konzentriertes Fahren ohne Ablenkung und in angemessener Geschwindigkeit sind für eine sichere Fahrweise essenziell. Die Wirkung eines Sicherheitsgurtes sollte man im Falle eines Unfalls ebenfalls nicht unterschätzen.

Um das zu vermitteln setzt die Polizei schon bei jungen Verkehrsteilnehmenden an, um entsprechend zu sensibilisieren und Hauptunfallursachen zu bekämpfen. "Wenn wir nur einen kleinen Teil unserer Zuschauer heute erreicht haben, haben wir etwas gewonnen", ist sich Meike Neuhaus sicher.

Crashkurs - Das Format

"Crash Kurs NRW - Realität erleben. Echt und Hart" - das ist das Motto des Veranstaltungsformates, mit dem seit 2011 jedes Jahr mehrere Hundert Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen anspricht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 11:10

    POL-OE: Auto stößt mit Laterne zusammen

    Attendorn (ots) - Auf der L697 zog sich ein 56-Jähriger am 12. März bei einem Alleinunfall Verletzungen zu. Gegen 16.17 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Straße "Am Zollstock" in Richtung "Am Wassertor". Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Laternenmast zusammen. Der Autofahrer verletzte sich durch die Kollision ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:10

    POL-OE: Diensthund stellt Fahrraddiebe

    Lennestadt (ots) - Am Donnerstag, 12.März, gegen 1.18 Uhr erhielten Polizeibeamte Hinweise auf verdächtige Personen in der Gartenstraße in Altenhundem. Die Personen sollten sich, nach Angaben von Zeugen, an einem Fahrradschloss zu schaffen gemacht haben. Die Beamten konnten die beiden maskierten Personen in der Wigeystraße antreffen. Diese traten daraufhin die Flucht an. Im Rahmen des Einsatzes konnte ein ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:09

    POL-OE: Polizei sucht Zeugen wegen Verbreitung von Kinderpornographie

    Olpe (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 10. März, machten Polizeibeamte eine Entdeckung auf einem Pendlerparkplatz an der B55 in Olpe. Vor Ort waren diverse Bilder auf Papier in DIN A4 Größe auf dem Parkplatz hinterlegt, bei denen es sich augenscheinlich um kinderpornographisches Material handelte. Die Bilder befanden sich größtenteils in Blickrichtung Olpe auf der rechten Seite des Parkplatzes. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren